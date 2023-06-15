Украинец по приказу СБУ поджёг релейный шкаф и готовил теракт, но попался полиции
В Подмосковье задержали украинца, который по приказу СБУ поджёг релейный шкаф
Украинец, который по приказу СБУ поджёг релейный шкаф и готовил теракт в Московской области. Обложка © Telegram / SHOT
В Московской области задержали украинца, который по приказу СБУ поджёг релейный шкаф. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, диверсантом оказался 45-летний гражданин Украины Сергей К. Он уничтожил железнодорожное оборудование на перегоне Подольск – Гривино. Причём действовал по приказу украинских спецслужб, с которыми связывался в мессенджере Signal. Агенты скидывали завербованному видеоинструкции по изготовлению СВУ и готовили его к теракту в столичном регионе.
К счастью, благодаря действиям российских правоохранителей диверсии удалось избежать. Злоумышленника задержали после поджога релейного шкафа и возбудили уголовное дело по статье "Теракт". Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее Лайф рассказывал, как ещё один диверсант поджёг релейный шкаф в Чеховском районе Московской области. Он успел выгореть полностью. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили три окурка, пустую пачку из-под сигарет, антивандальные замки и этикетку от бутылки с айраном.