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15 июня, 07:50

Украинец по приказу СБУ поджёг релейный шкаф и готовил теракт, но попался полиции

В Подмосковье задержали украинца, который по приказу СБУ поджёг релейный шкаф

<p>Украинец, который по приказу СБУ поджёг релейный шкаф и готовил теракт в Московской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/52799" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Украинец, который по приказу СБУ поджёг релейный шкаф и готовил теракт в Московской области. Обложка © Telegram / SHOT

В Московской области задержали украинца, который по приказу СБУ поджёг релейный шкаф. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, диверсантом оказался 45-летний гражданин Украины Сергей К. Он уничтожил железнодорожное оборудование на перегоне Подольск – Гривино. Причём действовал по приказу украинских спецслужб, с которыми связывался в мессенджере Signal. Агенты скидывали завербованному видеоинструкции по изготовлению СВУ и готовили его к теракту в столичном регионе.

К счастью, благодаря действиям российских правоохранителей диверсии удалось избежать. Злоумышленника задержали после поджога релейного шкафа и возбудили уголовное дело по статье "Теракт". Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Ранее Лайф рассказывал, как ещё один диверсант поджёг релейный шкаф в Чеховском районе Московской области. Он успел выгореть полностью. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили три окурка, пустую пачку из-под сигарет, антивандальные замки и этикетку от бутылки с айраном.

Николь Вербер
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