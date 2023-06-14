Пойманный в Смоленске украинский диверсант сдал товарищей из-за обиды на Зеленского
Лукашенко рассказал, как Россия и Белоруссия вместе поймали диверсанта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для телеканала "Россия 1" заявил, что спецслужбам республики при содействии ФСБ удалось захватить в Смоленске диверсанта. Злоумышленник намеревался попасть в Белоруссию из РФ.
"Вы не знаете многое. Недавно попытка была: с России опять завели диверсанта против нас чего-то тут совершить. Мы отследили его сразу, и мы вели его. То есть мы проводили, как они говорят, "игру". И когда мы поняли, что можем его не удержать, мы вместе с Сашей Бортниковым задержали его в Смоленске. И выявили целую группу", — рассказал белорусский президент.
Лукашенко добавил, что задержанный сознался в контакте с группой из 20 человек, которые участвовали в подготовке теракта на аэродроме "Мачулищи". Они уже задержаны и ожидают, когда им вынесут приговор. Президент республики добавил, что задержанный обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот его бросил.
Напомним, 7 марта Александр Лукашенко заявил о задержании агента украинских спецслужб, который причастен к попытке диверсии в отношении самолёта, — это завербованный Киевом айтишник. Всего же по делу задержано более 20 человек.
ТАСС / AP / Dmitri Lovetsky