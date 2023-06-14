Пойманный в Смоленске украинский диверсант сдал товарищей из-за обиды на Зеленского

"Вы не знаете многое. Недавно попытка была: с России опять завели диверсанта против нас чего-то тут совершить. Мы отследили его сразу, и мы вели его. То есть мы проводили, как они говорят, "игру". И когда мы поняли, что можем его не удержать, мы вместе с Сашей Бортниковым задержали его в Смоленске. И выявили целую группу", — рассказал белорусский президент.