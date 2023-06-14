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14 июня, 10:44

Лукашенко осадил посланца Зеленского ёмким русским словом на "х" из-за трюка по переговорам

Лукашенко заявил, что послал на хрен украинскую делегацию со своими переговорами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко грубо отказал украинской делегации на предложение встретиться и поговорить в Стамбуле. Об этом он заявил в эфире "России-1".

Украинский лидер Владимир Зеленский прислал начальника своей военной разведки Кирилла Буданова обсудить создавшийся конфликт, рассказал Лукашенко. Сели на переговоры во Львове, продолжил он, но тут "узнали американцы, пошли какие-то трения".

"Они (власти Украины. — Прим. Лайфа) нам предлагают: давайте в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем — мы граничим с вами. Хотите разговаривать — давайте разговаривать", — добавил белорусский президент.

Лукашенко: Белоруссия готова ко всему и без колебаний ответит на агрессию

Лукашенко: Белоруссия готова ко всему и без колебаний ответит на агрессию

Ранее Лукашенко заявил, что главу Украины Владимира Зеленского ждёт судьба первого президента СССР Михаила Горбачёва. По его словам, существует "распиаренная верхушка" киевского режима, которая игнорирует волю народа.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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