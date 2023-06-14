Лукашенко осадил посланца Зеленского ёмким русским словом на "х" из-за трюка по переговорам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко грубо отказал украинской делегации на предложение встретиться и поговорить в Стамбуле. Об этом он заявил в эфире "России-1".

Украинский лидер Владимир Зеленский прислал начальника своей военной разведки Кирилла Буданова обсудить создавшийся конфликт, рассказал Лукашенко. Сели на переговоры во Львове, продолжил он, но тут "узнали американцы, пошли какие-то трения".

"Они (власти Украины. — Прим. Лайфа) нам предлагают: давайте в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем — мы граничим с вами. Хотите разговаривать — давайте разговаривать", — добавил белорусский президент.