Лукашенко предрёк Зеленскому участь Горбачёва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1" заявил, что главу Украины Владимира Зеленского ждёт судьба первого президента СССР Михаила Горбачёва.

"Они (западные лидеры. — Прим. Лайфа) Володе Зеленскому не дают договориться. Да и он сам хорош. Хотя я уверен и имею такую информацию, что на Украине сегодня — сейчас тебе скажу, а они взорвутся там — подавляющее большинство людей хотят прекратить войну. В том числе подавляющее большинство военных, которые воюют и гибнут там", — сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии уверен, что одновременно существует "распиаренная верхушка" киевского режима, которая игнорирует волю народа.

"Он (Зеленский. — Прим. Лайфа) сейчас "герой". Он шастает по всему миру, его там целуют, обнимают и так далее... Ну, я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачёва. "Горби! Горби!" Целовали. И что получили? Вот точно так же будет у него", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что на Украине люди хотят жить, а не умирать. "Что бы там ни было, мы потом разберёмся, кто виноват", но сейчас надо сделать так, чтобы люди не гибли.