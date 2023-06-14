Лукашенко увидел большие предпосылки к завершению конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас есть большие предпосылки для урегулирования ситуации на Украине.

"Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно", — заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1".

При этом, он подчеркнул, что Запад, несмотря ни на что, на самом деле "жутко боится новой масштабной войны", а также применения ядерного оружия на Украине.