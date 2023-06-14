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14 июня, 09:26

Лукашенко увидел большие предпосылки к завершению конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас есть большие предпосылки для урегулирования ситуации на Украине.

"Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно", — заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1".

При этом, он подчеркнул, что Запад, несмотря ни на что, на самом деле "жутко боится новой масштабной войны", а также применения ядерного оружия на Украине.

Лукашенко назвал контрнаступление Украины "большой дезинформацией"

Лукашенко назвал контрнаступление Украины "большой дезинформацией"

Ранее Лукашенко уже заявлял, что первостепенный вопрос сейчас — это остановка конфликта на Украине, а заниматься поиском его причин нужно будет потом.

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ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Александра Вишнякова
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