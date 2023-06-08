Лукашенко: Не время искать причину конфликта на Украине, нужно его остановить
Первостепенный вопрос сейчас — это остановка конфликта на Украине, заниматься поиском его причин нужно будет потом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Как человек уже опытный, хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт", — сказал он на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.
При этом ещё в марте Лукашенко призывал "сейчас, а не завтра", начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. При этом, как заявил белорусский лидер, Запад будет готов к переговорам при провале контрнаступления ВСУ.
ТАСС / Михаил Терещенко