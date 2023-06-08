Лукашенко: Не время искать причину конфликта на Украине, нужно его остановить

Первостепенный вопрос сейчас — это остановка конфликта на Украине, заниматься поиском его причин нужно будет потом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Как человек уже опытный, хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт", — сказал он на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.