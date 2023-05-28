Лукашенко назвал неизбежным столкновение с Украиной

Столкновение с Украиной было неизбежно, но, случись оно позже, Россия и Белоруссия оказались бы в худших условиях. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Если бы это не произошло в феврале 2022 года, это произошло бы позже, но на худших условиях для России, для нас — для Белоруссии", — сказал Лукашенко в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Белорусский политик добавил, что, начав специальную военную операцию, Москва упредила развитие этих событий.