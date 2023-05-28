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28 мая, 11:51

Лукашенко назвал неизбежным столкновение с Украиной

Лукашенко: Москва упредила развитие худших событий, начав спецоперацию

Столкновение с Украиной было неизбежно, но, случись оно позже, Россия и Белоруссия оказались бы в худших условиях. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Если бы это не произошло в феврале 2022 года, это произошло бы позже, но на худших условиях для России, для нас — для Белоруссии", — сказал Лукашенко в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Белорусский политик добавил, что, начав специальную военную операцию, Москва упредила развитие этих событий.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения всех её задач. Россия так или иначе обеспечит свои интересы, подчеркнул представитель Кремля.

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Никита Никонов
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