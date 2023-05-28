Лукашенко дал совет "переживающим" из-за ядерного оружия Москвы и Минска
Лукашенко: Переживающие за ядерное оружие могут вступить в союз РФ и Белоруссии
Переживающие из-за ядерного оружия России и Белоруссии могут примкнуть к этим двум государствам, заявил президент Союзной республики Александр Лукашенко, комментируя слова лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева об общем арсенале Москвы и Минска.
"Если кто-то переживает — не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто. В союз Белоруссии с Россией надо вступать, и всё: будет ядерное оружие на всех", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" журналиста Павла Зарубина.
Напомним, в ходе Евразийского экономического форума в Москве Касым-Жомарт Токаев заявил, что у России и Белоруссии даже ядерное оружие "одно на двоих". Услышав это, президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко красноречиво пожали руки.
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