Путин и Лукашенко красноречиво пожали руки после слов Токаева об их общем ядерном оружии
Путин и Лукашенко обменялись рукопожатием после слов Токаева о ядерном оружии
Российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко красноречиво отреагировали на высказывание казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в ходе Евразийского экономического форума в Москве. На мероприятии он, комментируя Союзное государство, отметил, что у Москвы и Минска даже ядерное оружие теперь одно на двоих.
Путин и Лукашенко красноречиво пожали руки после слов Токаева об одном ядерном оружии. Видео © LIFE
"Ну, я извиняюсь, даже ядерное оружие у них одно на двоих сейчас. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Нам нужно, я думаю, и на этом экономическом форуме обсудить данную проблему", — заявил Токаев.
В ответ на это Путин и Лукашенко перебросились парой слов, а затем обменялись рукопожатием.
Ранее стало известно, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент Владимир Путин привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам российского лидера, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.
Кадр из видео LIFE