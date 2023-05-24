Путин и Лукашенко красноречиво пожали руки после слов Токаева об их общем ядерном оружии

Российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко красноречиво отреагировали на высказывание казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в ходе Евразийского экономического форума в Москве. На мероприятии он, комментируя Союзное государство, отметил, что у Москвы и Минска даже ядерное оружие теперь одно на двоих.

Путин и Лукашенко красноречиво пожали руки после слов Токаева об одном ядерном оружии. Видео © LIFE

"Ну, я извиняюсь, даже ядерное оружие у них одно на двоих сейчас. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Нам нужно, я думаю, и на этом экономическом форуме обсудить данную проблему", — заявил Токаев.

В ответ на это Путин и Лукашенко перебросились парой слов, а затем обменялись рукопожатием.