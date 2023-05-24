Регион

Уведомления отключены

24 мая, 15:54

Путин и Лукашенко красноречиво пожали руки после слов Токаева об их общем ядерном оружии

Путин и Лукашенко обменялись рукопожатием после слов Токаева о ядерном оружии

Российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко красноречиво отреагировали на высказывание казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в ходе Евразийского экономического форума в Москве. На мероприятии он, комментируя Союзное государство, отметил, что у Москвы и Минска даже ядерное оружие теперь одно на двоих.

Путин и Лукашенко красноречиво пожали руки после слов Токаева об одном ядерном оружии. Видео © LIFE

"Ну, я извиняюсь, даже ядерное оружие у них одно на двоих сейчас. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Нам нужно, я думаю, и на этом экономическом форуме обсудить данную проблему", — заявил Токаев.

В ответ на это Путин и Лукашенко перебросились парой слов, а затем обменялись рукопожатием.

Песков: Размещение ядерного оружия в Белоруссии не требует пересмотра доктрины

Песков: Размещение ядерного оружия в Белоруссии не требует пересмотра доктрины

Ранее стало известно, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент Владимир Путин привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам российского лидера, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Александр Лукашенко
  • Касым Жомарт Токаев
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров