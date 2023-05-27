В Посольстве РФ ответили на претензии США по ядерному оружию в Белоруссии

Москва и Минск имеют право обеспечивать собственную безопасность, в том числе на фоне гибридной войны, которую против них развязал Вашингтон. Об этом заявили в Посольстве РФ в США на фоне недовольства Америки перемещением на территорию Белоруссии нестратегического ядерного оружия из России.

"Хотели бы подчеркнуть, что речь идёт о суверенном праве России и Белоруссии обеспечивать свою безопасность теми способами, которые мы считаем необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против нас широкомасштабной гибридной войны", — указано в заявлении представителей российского МИД.