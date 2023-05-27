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27 мая, 03:52

В Посольстве РФ ответили на претензии США по ядерному оружию в Белоруссии

Посольство РФ в США: Москва и Минск вправе обеспечивать свою безопасность

Москва и Минск имеют право обеспечивать собственную безопасность, в том числе на фоне гибридной войны, которую против них развязал Вашингтон. Об этом заявили в Посольстве РФ в США на фоне недовольства Америки перемещением на территорию Белоруссии нестратегического ядерного оружия из России.

"Хотели бы подчеркнуть, что речь идёт о суверенном праве России и Белоруссии обеспечивать свою безопасность теми способами, которые мы считаем необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против нас широкомасштабной гибридной войны", — указано в заявлении представителей российского МИД.

В ведомстве также обратили внимание, что предпринятые меры никак не противоречат международно-правовым обязательствам государств, и посоветовали Вашингтону заняться самоанализом.

Песков словами о враждебном окружении ответил на вопрос о ядерном оружии

Песков словами о враждебном окружении ответил на вопрос о ядерном оружии

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале перемещения на территорию республики нестратегического ядерного оружия из России. В ответ на это американский лидер Джо Байден сообщил, что относится к данному событию "чрезвычайно негативно".

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t.me / Посольство России в США

Анатолий Симоненко
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