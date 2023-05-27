В Посольстве РФ ответили на претензии США по ядерному оружию в Белоруссии
Посольство РФ в США: Москва и Минск вправе обеспечивать свою безопасность
Москва и Минск имеют право обеспечивать собственную безопасность, в том числе на фоне гибридной войны, которую против них развязал Вашингтон. Об этом заявили в Посольстве РФ в США на фоне недовольства Америки перемещением на территорию Белоруссии нестратегического ядерного оружия из России.
"Хотели бы подчеркнуть, что речь идёт о суверенном праве России и Белоруссии обеспечивать свою безопасность теми способами, которые мы считаем необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против нас широкомасштабной гибридной войны", — указано в заявлении представителей российского МИД.
В ведомстве также обратили внимание, что предпринятые меры никак не противоречат международно-правовым обязательствам государств, и посоветовали Вашингтону заняться самоанализом.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале перемещения на территорию республики нестратегического ядерного оружия из России. В ответ на это американский лидер Джо Байден сообщил, что относится к данному событию "чрезвычайно негативно".
t.me / Посольство России в США