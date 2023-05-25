Регион

Уведомления отключены

25 мая, 15:40

Лукашенко объявил о начале перемещения ядерных боеприпасов в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале перемещения на территорию республики нестратегического ядерного оружия из России. По словам Лукашенко, российский лидер Владимир Путин сегодня проинформировал его о подписании указа о действиях по размещению ЯО.

Лукашенко рассказал Лайфу, под замком ли белорусская граница

Лукашенко рассказал Лайфу, под замком ли белорусская граница

"Речь шла о конкретном документе. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов", сказал Лукашенко в эфире Первого канала.

При этом он уклончиво ответил на вопрос о том, находится ли уже ядерное оружие в Белоруссии: "Возможно. Я приеду — посмотрю".

Путин и Лукашенко красноречиво пожали руки после слов Токаева об их общем ядерном оружии

Путин и Лукашенко красноречиво пожали руки после слов Токаева об их общем ядерном оружии

Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кроме того, в апреле Минску был передан комплекс "Искандер-М", который способен запускать обычные и ядерные ракеты. А 25 мая министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ЯО в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за этим оружием.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Путин
  • Белоруссия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров