Лукашенко объявил о начале перемещения ядерных боеприпасов в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале перемещения на территорию республики нестратегического ядерного оружия из России. По словам Лукашенко, российский лидер Владимир Путин сегодня проинформировал его о подписании указа о действиях по размещению ЯО.

"Речь шла о конкретном документе. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов", — сказал Лукашенко в эфире Первого канала.