Россия и Белоруссия подписали документы о порядке содержания ядерного оружия

Министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, которые определяют порядок хранения российского нестратегического ядерного оружия на территории республики. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства республики.

"В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Указывается, что Белоруссия заинтересована в развитии стратегических союзнических отношений с Россией в военной сфере. В ходе встречи Шойгу и Хренин также обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами.