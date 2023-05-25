Россия и Белоруссия подписали документы о порядке содержания ядерного оружия
Шойгу и Хренин подписали документы о хранении ядерного оружия РФ в Белоруссии
Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о хранении ядерного оружия. Обложка © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
Министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, которые определяют порядок хранения российского нестратегического ядерного оружия на территории республики. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства республики.
"В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.
Указывается, что Белоруссия заинтересована в развитии стратегических союзнических отношений с Россией в военной сфере. В ходе встречи Шойгу и Хренин также обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами.
Напомним, сегодня утром Шойгу прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в заседании Совета министров обороны стран – участниц ОДКБ.