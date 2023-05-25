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25 мая, 06:27

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Минск

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где участники заседания Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят региональные вызовы и угрозы. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

"В ходе заседания главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате организации", — указали в Минобороны.

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В ведомстве добавили, что в ходе обсуждения также будет затронут ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. В заседании предусматривается участие министров обороны государств – членов ОДКБ, генсека организации и начальника Объединённого штаба ОДКБ.

Ранее Шойгу заявил, что российские военные продолжат оперативно и предельно жёстко реагировать на теракты Киева, подобные атаке диверсантов на мирных граждан в Белгородской области.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Иван Косицын
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