Шойгу прибыл с рабочим визитом в Минск

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где участники заседания Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят региональные вызовы и угрозы. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

"В ходе заседания главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате организации", — указали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в ходе обсуждения также будет затронут ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. В заседании предусматривается участие министров обороны государств – членов ОДКБ, генсека организации и начальника Объединённого штаба ОДКБ.