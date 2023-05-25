Лукашенко рассказал Лайфу, под замком ли белорусская граница

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил россиян, что они могут не переживать по поводу угрозы проникновения диверсантов с территории Европы. В беседе с корреспондентом Лайфа он пояснил, что на границах точно будет всё в порядке, но при этом отметил, что диверсанты обычно находят другие способы, чтобы зайти на ту или иную территорию, и эти способы спецслужбам известны.

"Если диверсантам нужно проникнуть на вашу или нашу территорию, сегодня есть много возможностей сделать это незаметно. Я, как профессионал вам скажу, "не используя зелёную границу". Поэтому это чисто бытовые рассуждения по поводу того, что они могут проникнуть только если не на замке граница", — пояснил корреспонденту Лайфа белорусский лидер.

Александр Лукашенко порассуждал о замках на границе. Видео © LIFE

Российское ядерное оружие, со слов Лукашенко, на территории Белоруссии тоже будет в безопасности. По словам политика, в России не зря называю белорусов народом "аккуратным, пунктуальным и хозяйственным".

"Вы за ядерное оружие не переживайте, мы несём за это ответственность", — добавил собеседник Лайфа.