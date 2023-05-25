Лукашенко объяснил причину его "красноречивого рукопожатия" с Путиным
Лукашенко поблагодарил Путина за тактическое ядерное оружие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу за решение о размещении тактического ядерного оружия в республике. Об этом он сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Путин и Лукашенко красноречиво пожали руки после слов Токаева об одном ядерном оружии. Видео © LIFE
"Когда речь шла о ядерном оружии, честно говоря, я из-за акустики этой не очень расслышал, а Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси. Он мне об этом сказал, я говорю: "Спасибо", — пояснил Лукашенко.
Напомним, накануне Путин и Лукашенко обменялись рукопожатием после слов Касым-Жомарта Токаева о ядерном оружии. На экономическом форуме президент Казахстана, комментируя Союзное государство, отметил, что у Москвы и Минска даже ЯО теперь одно на двоих. А сегодня министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ядерного оружия в республике. Глава ведомства России подчеркнул, что Москва оставила за собой контроль за ЯО.
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