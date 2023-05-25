Лукашенко объяснил причину его "красноречивого рукопожатия" с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу за решение о размещении тактического ядерного оружия в республике. Об этом он сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Когда речь шла о ядерном оружии, честно говоря, я из-за акустики этой не очень расслышал, а Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси. Он мне об этом сказал, я говорю: "Спасибо", — пояснил Лукашенко.