В Белоруссии назвали цель размещения там нестратегического ядерного оружия

После размещения в Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия руководителям недружественных стран нужно задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки. Так считает министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран, и, мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе", — заявил он.

Хренин добавил, что в рамках военного сотрудничества между Белоруссией и РФ наращивается боевой потенциал региональной группировки войск. Вооружённые силы оснащены современными образцами оружия. Например, это оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитная ракетная система С-400.

По словам главы белорусского оборонного ведомства, в стране внимательно относятся к готовности вооружённых сил к защите западных границ Союзного государства.