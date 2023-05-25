В Белоруссии назвали цель размещения там нестратегического ядерного оружия
МО Белоруссии: Ядерное оружие РФ должно заставить Запад отказаться от эскалации
После размещения в Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия руководителям недружественных стран нужно задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки. Так считает министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран, и, мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе", — заявил он.
Хренин добавил, что в рамках военного сотрудничества между Белоруссией и РФ наращивается боевой потенциал региональной группировки войск. Вооружённые силы оснащены современными образцами оружия. Например, это оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитная ракетная система С-400.
По словам главы белорусского оборонного ведомства, в стране внимательно относятся к готовности вооружённых сил к защите западных границ Союзного государства.
Ранее Лайф рассказывал о том, что министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, которые определяют порядок хранения российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии.
ТАСС / Олег Елков