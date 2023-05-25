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25 мая, 08:25

В Белоруссии назвали цель размещения там нестратегического ядерного оружия

МО Белоруссии: Ядерное оружие РФ должно заставить Запад отказаться от эскалации

После размещения в Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия руководителям недружественных стран нужно задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки. Так считает министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран, и, мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе", — заявил он.

Хренин добавил, что в рамках военного сотрудничества между Белоруссией и РФ наращивается боевой потенциал региональной группировки войск. Вооружённые силы оснащены современными образцами оружия. Например, это оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитная ракетная система С-400.

В Белоруссии заявили, что давно являются мишенью НАТО

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По словам главы белорусского оборонного ведомства, в стране внимательно относятся к готовности вооружённых сил к защите западных границ Союзного государства.

Ранее Лайф рассказывал о том, что министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, которые определяют порядок хранения российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии.

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ТАСС / Олег Елков

Илья Суриков
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