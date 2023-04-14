В Белоруссии заявили, что давно являются мишенью НАТО

Белоруссия давно является мишенью НАТО, размещение российского тактического ядерного оружия на территории республики ничего не изменило. Об этом заявил глава Минобороны страны Виктор Хренин.

"Не нужно испытывать иллюзий, что мы станем мишенью сейчас. Со времён Белорусского военного округа мы были мишенью для НАТО. Против нас постоянно велась разведка", — приводит слова белорусского министра агентство БелТА.

Хренин добавил, что сейчас это ещё более активизировалось, "потому что определённые беспокойные политики почему-то не хотят садиться за стол переговоров". Министр обороны Белоруссии отметил, что "излишнее привлечение внимания к теме войны, ядерного оружия" — это попытки нагнетания обстановки.