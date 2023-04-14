КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 10:24

В Белоруссии заявили, что давно являются мишенью НАТО

Министр обороны Хренин: Белоруссия давно является мишенью НАТО

Белоруссия давно является мишенью НАТО, размещение российского тактического ядерного оружия на территории республики ничего не изменило. Об этом заявил глава Минобороны страны Виктор Хренин.

"Не нужно испытывать иллюзий, что мы станем мишенью сейчас. Со времён Белорусского военного округа мы были мишенью для НАТО. Против нас постоянно велась разведка", — приводит слова белорусского министра агентство БелТА.

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Хренин добавил, что сейчас это ещё более активизировалось, "потому что определённые беспокойные политики почему-то не хотят садиться за стол переговоров". Министр обороны Белоруссии отметил, что "излишнее привлечение внимания к теме войны, ядерного оружия" — это попытки нагнетания обстановки.

Как сообщалось ранее, Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам российского лидера, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств. А президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости попросит у России и размещения стратегического ядерного оружия на территории республики.

Кремль раздражает истерика Запада из-за размещения ядерных сил России в Европе

Кремль раздражает истерика Запада из-за размещения ядерных сил России в Европе

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ТАСС / Рамиль Галеев

Иван Косицын
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