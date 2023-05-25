Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии

Россия продолжит контролировать своё нестратегическое ядерное оружие, которое разместит в Белоруссии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на подписании в Минске документов о хранении ЯО.

"Россия не передаёт Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остаётся за российской стороной", — сказал министр.

При этом Шойгу подчеркнул, что в дальнейшем Москва примет дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку. Кроме того, по словам министра, размещение нестратегического ядерного оружия РФ — это ответ на активность ядерных миссий НАТО.