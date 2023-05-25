Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии
Шойгу: Москва продолжит контролировать размещённое в Белоруссии ядерное оружие
Россия продолжит контролировать своё нестратегическое ядерное оружие, которое разместит в Белоруссии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на подписании в Минске документов о хранении ЯО.
"Россия не передаёт Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остаётся за российской стороной", — сказал министр.
При этом Шойгу подчеркнул, что в дальнейшем Москва примет дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку. Кроме того, по словам министра, размещение нестратегического ядерного оружия РФ — это ответ на активность ядерных миссий НАТО.
Напомним, сегодня утром Шойгу прибыл c рабочим визитом в Минск для участия в заседании Совета министров обороны стран – участниц ОДКБ. В ходе встречи глава военного ведомства РФ и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы о хранении ядерного оружия России в Белоруссии.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий