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25 мая, 07:29

Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии

Шойгу: Москва продолжит контролировать размещённое в Белоруссии ядерное оружие

Россия продолжит контролировать своё нестратегическое ядерное оружие, которое разместит в Белоруссии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на подписании в Минске документов о хранении ЯО.

"Россия не передаёт Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остаётся за российской стороной", — сказал министр.

При этом Шойгу подчеркнул, что в дальнейшем Москва примет дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку. Кроме того, по словам министра, размещение нестратегического ядерного оружия РФ — это ответ на активность ядерных миссий НАТО.

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Напомним, сегодня утром Шойгу прибыл c рабочим визитом в Минск для участия в заседании Совета министров обороны стран – участниц ОДКБ. В ходе встречи глава военного ведомства РФ и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы о хранении ядерного оружия России в Белоруссии.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Светлана Оперук
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