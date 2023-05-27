Регион

Уведомления отключены

27 мая, 01:33

Байдена разозлило заявление Лукашенко о перемещении ядерного оружия в Белоруссию

Reuters: Байден отрицательно высказался о перемещении ядерного оружия в Белоруссию

Американский лидер Джо Байден не оставил без внимания заявление президента Белоруссии о начале перемещения на территорию республики нестратегического ядерного оружия из России. Как пишет агентство Reuters, главу Белого дома сильно разозлило высказывание белорусского президента.

Так, после соответствующего выступления Лукашенко Байдену задали вопрос о том, какова его реакция на данное заявление. В ответ на это американский лидер сообщил, что относится к данному событию "чрезвычайно негативно".

Лукашенко договорился с Путиным о местах размещения ядерных боеприпасов

Лукашенко договорился с Путиным о местах размещения ядерных боеприпасов

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале перемещения на территорию республики нестратегического ядерного оружия из России. По словам белорусского лидера, глава государства Владимир Путин проинформировал его о подписании указа о действиях по размещению ЯО.


Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров