Байдена разозлило заявление Лукашенко о перемещении ядерного оружия в Белоруссию
Reuters: Байден отрицательно высказался о перемещении ядерного оружия в Белоруссию
Американский лидер Джо Байден не оставил без внимания заявление президента Белоруссии о начале перемещения на территорию республики нестратегического ядерного оружия из России. Как пишет агентство Reuters, главу Белого дома сильно разозлило высказывание белорусского президента.
Так, после соответствующего выступления Лукашенко Байдену задали вопрос о том, какова его реакция на данное заявление. В ответ на это американский лидер сообщил, что относится к данному событию "чрезвычайно негативно".
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале перемещения на территорию республики нестратегического ядерного оружия из России. По словам белорусского лидера, глава государства Владимир Путин проинформировал его о подписании указа о действиях по размещению ЯО.
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