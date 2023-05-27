Байдена разозлило заявление Лукашенко о перемещении ядерного оружия в Белоруссию

Американский лидер Джо Байден не оставил без внимания заявление президента Белоруссии о начале перемещения на территорию республики нестратегического ядерного оружия из России. Как пишет агентство Reuters, главу Белого дома сильно разозлило высказывание белорусского президента.

Так, после соответствующего выступления Лукашенко Байдену задали вопрос о том, какова его реакция на данное заявление. В ответ на это американский лидер сообщил, что относится к данному событию "чрезвычайно негативно".