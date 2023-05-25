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25 мая, 16:20

Лукашенко договорился с Путиным о местах размещения ядерных боеприпасов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о количестве и местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов в республике.

"Я не буду говорить о количестве, размещении. Мы договорились о размещении ядерного оружия — где, сколько, боеприпасы. Нужно было решение, а решение принимает президент России", — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

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Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. А 25 мая министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ЯО в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за оружием. Также Александр Лукашенко объявил о начале перемещения на территорию республики нестратегического ядерного оружия из России.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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