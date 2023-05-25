Лукашенко договорился с Путиным о местах размещения ядерных боеприпасов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о количестве и местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов в республике.

"Я не буду говорить о количестве, размещении. Мы договорились о размещении ядерного оружия — где, сколько, боеприпасы. Нужно было решение, а решение принимает президент России", — сказал он журналисту Павлу Зарубину.