Лукашенко договорился с Путиным о местах размещения ядерных боеприпасов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о количестве и местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов в республике.
"Я не буду говорить о количестве, размещении. Мы договорились о размещении ядерного оружия — где, сколько, боеприпасы. Нужно было решение, а решение принимает президент России", — сказал он журналисту Павлу Зарубину.
Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. А 25 мая министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ЯО в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за оружием. Также Александр Лукашенко объявил о начале перемещения на территорию республики нестратегического ядерного оружия из России.
ТАСС / Михаил Терещенко