Песков словами о враждебном окружении ответил на вопрос о ядерном оружии

Россия и Белоруссия находятся во враждебном окружении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в связи с этим Москва и Минск будут развивать военное сотрудничество.

Как указал представитель Кремля, Белоруссия сталкивается "с весьма недружественными — если не сказать больше, враждебными — проявлениями" со стороны соседних государств. Песков также напомнил об агрессивных заявлениях в адрес республики.

"Мы слышали также официальные заявления, в которых декларируются намерения вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. И всё это, конечно, позволяет нам сделать вывод, что Белоруссия находится, да, собственно, как и мы с вами, в весьма враждебном окружении", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, начала ли РФ перемещать ядерное оружие в Белоруссию.