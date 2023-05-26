Песков словами о враждебном окружении ответил на вопрос о ядерном оружии
Песков заявил, что Россия и Белоруссия во враждебном окружении
Россия и Белоруссия находятся во враждебном окружении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в связи с этим Москва и Минск будут развивать военное сотрудничество.
Как указал представитель Кремля, Белоруссия сталкивается "с весьма недружественными — если не сказать больше, враждебными — проявлениями" со стороны соседних государств. Песков также напомнил об агрессивных заявлениях в адрес республики.
"Мы слышали также официальные заявления, в которых декларируются намерения вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. И всё это, конечно, позволяет нам сделать вывод, что Белоруссия находится, да, собственно, как и мы с вами, в весьма враждебном окружении", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, начала ли РФ перемещать ядерное оружие в Белоруссию.
По его словам, эти обстоятельства требуют развития и укрепления отношений Москвы и Минска, в том числе в военной сфере.
Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. А 25 мая министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ЯО в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за оружием. Также Александр Лукашенко объявил о начале перемещения на территорию республики нестратегического ядерного оружия из России.