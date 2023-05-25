"Пусть приходят": Лукашенко ответил на угрозы Польши насчёт госпереворота
Лукашенко: Минск готов противостоять перевороту, который хочет устроить Польша
Белорусские власти знают, что в Варшаве готовятся к вооружённому государственному перевороту в Белоруссии. Так президент республики Александр Лукашенко прокомментировал озвученные бывшим заместителем министра обороны Польши Вольдемаром Скшипчаком планы.
Лукашенко прокомментировал заявление Польши в адрес Белоруссии. Видео © Telegram / Павел Зарубин
"То, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному — ну мы это знаем давно. Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил, что там создаются хоругви, целые полки или батальоны. На самом деле мы знаем, где они находятся и поимённо знаем всех. Мы готовы, пусть приходят", — сказал Лукашенко в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Накануне Скшипчак в эфире телеканала Polsat заявил, что Польша готовится к госперевороту в Белоруссии. Он также призвал оказать поддержку войскам, "которые будут вести операцию против Лукашенко". Помимо этого, поляк пообещал новые нападения украинских боевиков на российские регионы. В частности, он имел в виду Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области.
Кстати, в конце марта Лукашенко уже говорил о подобных планах Запада. По его словам, противники намерены вторгнуться на территорию Белоруссии, "чтобы уничтожить её".
ТАСС / POOL / Илья Питалев