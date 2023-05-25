"Пусть приходят": Лукашенко ответил на угрозы Польши насчёт госпереворота

"То, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному — ну мы это знаем давно. Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил, что там создаются хоругви, целые полки или батальоны. На самом деле мы знаем, где они находятся и поимённо знаем всех. Мы готовы, пусть приходят", — сказал Лукашенко в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.