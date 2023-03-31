Лукашенко заявил о подготовке Запада к вторжению в Белоруссию
Лукашенко: Запад готовится вторгнуться в Белоруссию для уничтожения республики
Запад намерен вторгнуться на территорию Белоруссии, чтобы уничтожить её. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту.
"Они (западные страны. — Прим. Лайфа) готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны", — подчеркнул он.
Ранее Лукашенко заявил, что не хотел выводить из Белоруссии ядерное оружие в 1990-х годах. Как рассказал президент республики, ему пришлось сделать это из-за жесточайшего давления на него со стороны Запада.
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ТАСС / Zuma