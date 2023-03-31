Лукашенко заявил о подготовке Запада к вторжению в Белоруссию

Запад намерен вторгнуться на территорию Белоруссии, чтобы уничтожить её. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту.

"Они (западные страны. — Прим. Лайфа) готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны", — подчеркнул он.