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31 марта, 09:43

Лукашенко: Бойня на Украине не завершится, пока США не дадут отмашку

Бойня на Украине не закончится, пока "заокеанский хозяин" Украины в лице Соединённых Штатов не даст на это отмашку. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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"Самый показательный, драматичный пример [действий Вашингтона, пытающегося подчинить себе мир] — возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", — сказал он в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Также Лукашенко рассказал, что власти Украины отвергали все предложения о перемирии. По его словам, простые украинцы нуждаются в мире, но это никого не интересует на Западе.

Лукашенко предложил прекратить бои на Украине и объявить перемирие

Лукашенко предложил прекратить бои на Украине и объявить перемирие

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T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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