Бойня на Украине не закончится, пока "заокеанский хозяин" Украины в лице Соединённых Штатов не даст на это отмашку. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Самый показательный, драматичный пример [действий Вашингтона, пытающегося подчинить себе мир] — возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку", — сказал он в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту.