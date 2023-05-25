Зачем Польша стягивает войска к границе с Белоруссией Уровень оснащения польской армии постоянно растёт. Одной из причин милитаризации эксперты считают стремление Варшавы приготовиться к проведению некой силовой акции. 33091 33091 Польские военные на танках PT-91 Twardy во время военных учений. Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

24 мая стало известно, что тыловая служба польской армии начала ускоренное строительство двух крупных баз оперативного снабжения вблизи границы с Белоруссией.

Что происходит на границе Польши и Белоруссии

В данный момент на территории Польши продолжаются крупнейшие учения НАТО Anakonda 23, которые завершатся лишь 26 мая. Но то, что происходит рядом с белорусской границей прямо сейчас, больше напоминает операцию по развёртыванию группировок войск, а не подготовку к учениям.

Стоит напомнить, что в январе 2022-го Варшава обращалась к НАТО с просьбой развернуть тыловые базы на тех же самых рубежах. Примечательно, что тогда же Украина стала наращивать вблизи границы с Белоруссией подразделения нацгвардии. Возможно, данные события связаны лишь косвенно, и всё же это не что иное, как "укрепление восточного крыла НАТО". К чему это привело на Украине, знают все.

А как происходящее может повлиять на ситуацию в Белоруссии? Для начала нужно прояснить планы Польши.

Что происходит в Польше сейчас

По рассказам жителей Кольно, где строится одна из баз, там вырубают леса, на место которых завозятся железобетонные плиты. Другая база строится вблизи города Граево. От баз до границы с Белоруссией — 70 и 110 км. Обе должны быть готовы уже к 15 июня.

По словам военных экспертов, речь идёт о строительстве склада боеприпасов для 16-й механизированной дивизии. По некоторым данным, на вооружении этой дивизии есть танки PT-91 Twardy и T-72M1Z, БМП BWP-1 и многочисленная артиллерия. 11-й артиллерийский полк, входящий в состав дивизии, вооружён РСЗО WR-40 Langusta и оперативной группой из самоходок AHS Krab.

Польские РСЗО WR-40 Langusta. Фото © Shutterstock

Все крупные базы с боеприпасами размещены в центральной части Польши. Там в контейнерах хранятся боекомплекты стандарта НАТО. По некоторым данным, переброска этих контейнеров в сторону городов Кольно и Граево уже началась.

Численность армии Польши

На днях в Брюсселе завершилась встреча глав оборонных ведомств НАТО. Там министр обороны Польши Мариуш Блащак сделал несколько заявлений.

По его словам, Польша готова обучить ещё 30 тысяч украинских военных. Также Блащак попросил Германию продлить присутствие на территории республики немецких ЗРК Patriot. Напомним, Германия поставила в Польшу свою систему Patriot вместе с экипажами в январе 2023-го.

24 мая Блащак также заявил о готовности начать переговоры о закупке подлодок.

— Мы приступаем к реализации программы "Орка". Ещё в этом году мы планируем начать действия, целью которых станет покупка подводных лодок и получение необходимых технологий, — отметил глава ведомства.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак во время пресс-конференции на встрече министров обороны Северной группы. Фото © ТАСС / EPA

Также в начале недели стало известно, что Варшава ведёт переговоры о покупке шведских самолётов раннего радиолокационного дозора и предупреждения. И, наконец, не стоит забывать, что Варшава ещё в начале года пообещала удвоить численность армии и потратить четыре процента ВВП на оборону в 2023 году.

Все эти действия лидеры Польши объясняют необходимостью "укрепления устойчивости страны и восточного фланга НАТО". Как правило, после таких заявлений ничего хорошего ждать не приходится.

— То, что там сейчас поляки "изображают" на границах с Белоруссией, мягко говоря, нагнетает и так неспокойную обстановку. Потому что одна "рука" делает это, а другая — воюет на Украине. Очень много поляков воюет за Украину, ну или за те самые Восточные кресы, которые они потребуют в качестве уплаты за пролитую польскую кровь. Поэтому к тому, что делает Польша, точнее её руководство, нужно относиться достаточно серьёзно, потому что градус истерии и безумства у них пока только растёт, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

По словам Леонкова, речь может идти о подготовке оперативного тыла армии Польши к ведению боевых действий на Белорусском направлении. В разгар рабочего дня несколько СМИ опубликовали новость, которая добавила к этой истории недостающий пазл.

Экс-заместитель министра национальной обороны республики Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша готовится к войсковой операции, цель которой — поддержка госпереворота в Белоруссии.

— Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдёт. Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко, — сказал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat.

Ранее разговоры президента Белоруссии Лукашенко об "угрозе с Запада" воспринимались как некая паранойя, но теперь опасения становятся явью, заставляя задуматься даже самых упёртых скептиков.

Специальная военная операция на Украине

Как происходящее связано со спецоперацией? Напрямую. Вальдемар Скшипчак поделился с журналистами Polsat некоторыми деталями, назвав "движущее ядро" возможного восстания.

— Рано или поздно воюющие за Украину белорусы вернутся на родину. Я надеюсь, что это вызовет восстание в Белоруссии. Нужно быть готовым поддержать их. У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам, — отметил Скшипчак.

В феврале 2022-го сформировался полк имени Кастуся Калиновского*, куда влились белорусы, готовые воевать за Украину. 25 марта этот полк официально вошёл в состав ВСУ. Известно, что на некоторых участников полка в МВД Белоруссии есть досье — и в случае возвращения на "родину" их ждёт уголовная ответственность за экстремизм.

Соответственно, белорусы из полка имени Кастуся Калиновского, если кто-то из них доживёт до окончания СВО, смогут вернуться в Белоруссию либо в статусе преступников, либо в качестве участников госпереворота. В то же время вблизи границы с Белоруссией уже будет наготове подмога в лице 16-й механизированной дивизии армии Польши.

Белоруссия и Россия: отношения сегодня

Тем не менее косвенную дестабилизацию никто не отменял. Польша может действовать окольными путями, и скидывать со счетов её не стоит.

— Мы должны правильно оценивать противника. Польша не является дружественным государством ни для нас, ни для Белоруссии. Всё это надо воспринимать как "врачебный факт". На то, что ситуация изменится в ближайшее время, я бы не рассчитывал, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

По словам политологов, сценарий возможной дестабилизации ситуации в Белоруссии при участии стран НАТО, возможно, будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко в Москве уже 24 мая.

В настоящий момент на границах Белоруссии и в самой республике обстановка спокойная. Как ранее отмечал Лукашенко, в последнее время на границах участились провокации, но все они купируются пограничниками.

Авторы Евгений Жуков