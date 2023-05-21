"Выгнать пса!": Поляки пришли в бешенство от слов украинского посла о Волынской резне

Поляки резко отреагировали на отказ посла Украины в Польше Василия Зварича извиниться за Волынскую резню. По мнению читателей журнала Do Rzeczy, дипломата за это нужно выгнать из страны.

"Немедленно выгнать бандеровского пса из Польши", — указал читатель.

"Преступную бандеровщину нужно выжечь калёным железом до основания... Это позор, что подобное терпят в Европе", — поддержал другой.

Читатели выразили мнение, что украинцы уже давно должны были извиниться и "встать на колени за те ужасные издевательства над нацией в годы войны, за те зверства, которые посмели допустить". Некоторые предположили, что дипломату вообще всё равно, так как он уверен в безнаказанности.

"Выгнать и сделать персоной нон грата", — посоветовали поляки.