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21 мая, 00:56

"Выгнать пса!": Поляки пришли в бешенство от слов украинского посла о Волынской резне

Поляки раскритиковали посла Украины в Польше за высказывание о Волынской резне

Поляки резко отреагировали на отказ посла Украины в Польше Василия Зварича извиниться за Волынскую резню. По мнению читателей журнала Do Rzeczy, дипломата за это нужно выгнать из страны.

"Немедленно выгнать бандеровского пса из Польши", — указал читатель.

"Преступную бандеровщину нужно выжечь калёным железом до основания... Это позор, что подобное терпят в Европе", — поддержал другой.

Читатели выразили мнение, что украинцы уже давно должны были извиниться и "встать на колени за те ужасные издевательства над нацией в годы войны, за те зверства, которые посмели допустить". Некоторые предположили, что дипломату вообще всё равно, так как он уверен в безнаказанности.

"Выгнать и сделать персоной нон грата", — посоветовали поляки.

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Напомним, ранее в МИД Польши предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню. В ведомстве подчеркнули, что вопрос о тех событиях необходимо озвучить на высшем уровне. Украинский посол в Польше Василий Зварич назвал это требование неприемлемым.

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Wikipedia / Mkos

Арина Родионова
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