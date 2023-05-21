"Выгнать пса!": Поляки пришли в бешенство от слов украинского посла о Волынской резне
Поляки раскритиковали посла Украины в Польше за высказывание о Волынской резне
Поляки резко отреагировали на отказ посла Украины в Польше Василия Зварича извиниться за Волынскую резню. По мнению читателей журнала Do Rzeczy, дипломата за это нужно выгнать из страны.
"Немедленно выгнать бандеровского пса из Польши", — указал читатель.
"Преступную бандеровщину нужно выжечь калёным железом до основания... Это позор, что подобное терпят в Европе", — поддержал другой.
Читатели выразили мнение, что украинцы уже давно должны были извиниться и "встать на колени за те ужасные издевательства над нацией в годы войны, за те зверства, которые посмели допустить". Некоторые предположили, что дипломату вообще всё равно, так как он уверен в безнаказанности.
"Выгнать и сделать персоной нон грата", — посоветовали поляки.
Напомним, ранее в МИД Польши предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню. В ведомстве подчеркнули, что вопрос о тех событиях необходимо озвучить на высшем уровне. Украинский посол в Польше Василий Зварич назвал это требование неприемлемым.
Wikipedia / Mkos