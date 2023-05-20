В Киеве резко отреагировали на требование извиниться перед Польшей

Украинский посол в Польше Василий Зварыч назвал неприемлемыми требования Варшавы в адрес Киева, чтобы тот извинился за Волынскую резню. Так он отреагировал на заявление из Польши.

"Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными", — подчеркнул он в соцсетях.

Зварыч также заявил о готовности Незалежной к диалогу и попросил властей Польши быть аккуратными в высказываниях. Он подчеркнул, что Украина помнит историю.

Напомним, во время Второй мировой войны украинские националисты уничтожали польское население Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года. Были атакованы около сотни населённых пунктов, жертвами стали около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни.