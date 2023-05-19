Поляки выгнали украинцев, регулярно поющих гимны в центре Кракова

Польские националисты выгнали украинских активистов с главной площади Кракова, на которой последние регулярно проводили акции. Об этом сообщает местное издание Wyborcza.

Манифестации украинцев проходили ежедневно у монумента писателю Адаму Мицкевичу, который расположен на главной площади города. Участники приносили флаги Украины и прочих стран, а также пели гимны. Подобные шествия не устраивали многих граждан, и поэтому они перешли к активным действиям.

В качестве ответной меры польские националисты устроили многодневную акцию, которая была призвана "не отдать Адама иноземцам". Так, у памятника собрались активисты с польскими флагами и транспарантами, отсылающими к Волынской резне и бандеровцам. Они заблокировали доступ к памятнику и не пускали к нему митингующих украинцев. Позднее митингующие сообщили, что памятник был "отвоёван поляками".