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20 февраля, 02:53

В Польше сорвали встречу с украинский писательницей, прославляющей националистов

Kresy: В Польше активисты сорвали встречу с участием украинской писательницы

В Польше активисты сорвали мероприятие, в котором участвовала украинская писательница Оксана Забужко, прославляющая националистов из УПА*. Об этом пишет местная газета Kresy.

Случилось это в Варшаве на прошлой неделе в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza. Польские активисты не дали Забужко провести встречу и вновь выразили несогласие с "пропагандой исторической лжи" со стороны писательницы.

В частности, они развернули баннер с надписью "Моральные нули, для вас пример — Бандера" и кричали "Бандеровцы — домой!".

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Ранее сообщалось, что на 101-м году жизни умер бывший сотник УПА* Мирослав Симчич, приговорённый к 25 годам лагерей в советские годы военным трибуналом за убийства мирных жителей и военные преступления.

*Запрещённая в России экстремистская организация.

Обложка ©

ТАСС / JULIEN WARNAND

Анатолий Симоненко
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