В Польше сорвали встречу с украинский писательницей, прославляющей националистов

В Польше активисты сорвали мероприятие, в котором участвовала украинская писательница Оксана Забужко, прославляющая националистов из УПА*. Об этом пишет местная газета Kresy.

Случилось это в Варшаве на прошлой неделе в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza. Польские активисты не дали Забужко провести встречу и вновь выразили несогласие с "пропагандой исторической лжи" со стороны писательницы.

В частности, они развернули баннер с надписью "Моральные нули, для вас пример — Бандера" и кричали "Бандеровцы — домой!".

Ранее сообщалось, что на 101-м году жизни умер бывший сотник УПА* Мирослав Симчич, приговорённый к 25 годам лагерей в советские годы военным трибуналом за убийства мирных жителей и военные преступления.