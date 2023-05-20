В МИД Польши предложили Зеленскому извиниться за Волынскую резню
В МИД Польши заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский должен извиниться за Волынскую резню. Такое мнение высказал представитель внешнеполитического ведомства республики Лукаш Ясина.
Как считает дипломат, вопрос о тех событиях необходимо озвучить на высшем уровне, так как именно Киев блокирует обсуждение при контактах между двумя странами.
"Я сожалею и, пожалуйста, простите меня". Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и её до сих пор не хватает", — сказал Ясина в интервью Onet.pl.
Представитель польского МИД также подчеркнул, что Варшава уже взяла на себя ответственность "за преступления, совершённые нашим государством против украинцев". Со стороны Украины такой ответственности не хватает, посетовал Ясина.
Ранее сообщалось, что польские националисты выгнали украинских активистов с главной площади Кракова, на которой последние регулярно проводили акции.
t.me / V_Zelenskiy_official