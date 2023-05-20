В МИД Польши предложили Зеленскому извиниться за Волынскую резню

В МИД Польши заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский должен извиниться за Волынскую резню. Такое мнение высказал представитель внешнеполитического ведомства республики Лукаш Ясина.

Как считает дипломат, вопрос о тех событиях необходимо озвучить на высшем уровне, так как именно Киев блокирует обсуждение при контактах между двумя странами.

"Я сожалею и, пожалуйста, простите меня". Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и её до сих пор не хватает", — сказал Ясина в интервью Onet.pl.

Представитель польского МИД также подчеркнул, что Варшава уже взяла на себя ответственность "за преступления, совершённые нашим государством против украинцев". Со стороны Украины такой ответственности не хватает, посетовал Ясина.