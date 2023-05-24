Лукашенко приехал в Москву для переговоров с Путиным
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Фото © Телеграм-канал "Пул первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Фото белорусского лидера в аэропорту публикует телеграм-канал "Пул первого".
"Лукашенко в Москве. Программа предстоит насыщенная. Следите за повесткой", — говорится в сообщении телеграм-канала.
Напомним, несколько дней назад Лукашенко анонсировал встречу с Путиным. Белорусский лидер отметил, что часто встречается с российским коллегой, однако не для того, чтобы "посмотреть друг на друга". В ходе предстоящего диалога политиков, который состоится сегодня, 24 мая, планируется обсудить неурегулированные вопросы в отношениях двух стран.