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24 мая, 09:29

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

<p>Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Фото © Телеграм-канал<a href="https://t.me/pul_1/8981" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Пул первого"</a></p>

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Фото © Телеграм-канал "Пул первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Фото белорусского лидера в аэропорту публикует телеграм-канал "Пул первого".

"Лукашенко в Москве. Программа предстоит насыщенная. Следите за повесткой", — говорится в сообщении телеграм-канала.

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Напомним, несколько дней назад Лукашенко анонсировал встречу с Путиным. Белорусский лидер отметил, что часто встречается с российским коллегой, однако не для того, чтобы "посмотреть друг на друга". В ходе предстоящего диалога политиков, который состоится сегодня, 24 мая, планируется обсудить неурегулированные вопросы в отношениях двух стран.

Александра Вишнякова
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