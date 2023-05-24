Напомним, несколько дней назад Лукашенко анонсировал встречу с Путиным. Белорусский лидер отметил, что часто встречается с российским коллегой, однако не для того, чтобы "посмотреть друг на друга". В ходе предстоящего диалога политиков, который состоится сегодня, 24 мая, планируется обсудить неурегулированные вопросы в отношениях двух стран.