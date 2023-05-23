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23 мая, 18:03

Лукашенко поставил точку в слухах о болезни фразой "Умирать не собираюсь, ребята!"

Лукашенко ответил на слухи о своей болезни, что умирать не собирается

<p>Александр Лукашенко. Обложка © <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Белоруссии</p>

Александр Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл правду о своей болезни и отметил, что умирать он не собирается. Оказалось, что у главы государства был просто аденовирус.

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус", — сказал Лукашенко в ходе совещания по вопросам здравоохранения.

Он также заметил, что из-за очень плотного графика пренебрёг подобающим лечением. То в Москву надо было, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, — всё это накопилось. И добавил с улыбкой: "Умирать я не собираюсь, ребята. Вы ещё мучиться со мной будете очень долго".

Стал улыбаться: Опубликовано новое видео с Лукашенко, и, похоже, он выздоравливает

Стал улыбаться: Опубликовано новое видео с Лукашенко, и, похоже, он выздоравливает

Напомним, на Параде Победы в Москве Лукашенко выглядел болезненно, а после его окончания не остался на неформальный завтрак в Кремле. Депутат Госдумы Константин Затулин подтвердил, что белорусский лидер болен, однако в этом "ничего такого сверхъестественного нет". 15 мая он появился на публике после перерыва — посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Лайф публиковал видео с места, и там Лукашенко ещё выглядел больным.

Андрей Бражников
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