Лукашенко поставил точку в слухах о болезни фразой "Умирать не собираюсь, ребята!"
Лукашенко ответил на слухи о своей болезни, что умирать не собирается
Александр Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл правду о своей болезни и отметил, что умирать он не собирается. Оказалось, что у главы государства был просто аденовирус.
"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус", — сказал Лукашенко в ходе совещания по вопросам здравоохранения.
Он также заметил, что из-за очень плотного графика пренебрёг подобающим лечением. То в Москву надо было, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, — всё это накопилось. И добавил с улыбкой: "Умирать я не собираюсь, ребята. Вы ещё мучиться со мной будете очень долго".
Напомним, на Параде Победы в Москве Лукашенко выглядел болезненно, а после его окончания не остался на неформальный завтрак в Кремле. Депутат Госдумы Константин Затулин подтвердил, что белорусский лидер болен, однако в этом "ничего такого сверхъестественного нет". 15 мая он появился на публике после перерыва — посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Лайф публиковал видео с места, и там Лукашенко ещё выглядел больным.