Лукашенко появился на публике на фоне слухов о болезни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая, когда в СМИ распространились слухи о его болезни. Фото белорусского лидера опубликовал близкий к нему телеграм-канал "Пул Первого".

"Первый сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне", — говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, на Параде Победы в Москве Александр Лукашенко выглядел болезненно, а после его окончания не стал присутствовать на неформальном завтраке в Кремле. Также лидер Белоруссии не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны в Минске. Депутат Госдумы Константин Затулин подтвердил, что Лукашенко действительно болен, однако в этом "ничего такого сверхъестественного нет" и он просто "нуждается в определённом отдыхе".