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15 мая, 14:00

Лукашенко появился на публике на фоне слухов о болезни

Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая

<p>Александр Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая. Фото © Телеграм-канал<a href="https://t.me/pul_1/8919" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Пул Первого"</a></p>

Александр Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая. Фото © Телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая, когда в СМИ распространились слухи о его болезни. Фото белорусского лидера опубликовал близкий к нему телеграм-канал "Пул Первого".

"Первый сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне", — говорится в сообщении телеграм-канала.

Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения о состоянии Лукашенко

Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения о состоянии Лукашенко

Напомним, на Параде Победы в Москве Александр Лукашенко выглядел болезненно, а после его окончания не стал присутствовать на неформальном завтраке в Кремле. Также лидер Белоруссии не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны в Минске. Депутат Госдумы Константин Затулин подтвердил, что Лукашенко действительно болен, однако в этом "ничего такого сверхъестественного нет" и он просто "нуждается в определённом отдыхе".

Александра Вишнякова
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