Регион

Уведомления отключены

14 мая, 10:44
3354

Лукашенко на фоне слухов о болезни не появился на публике в праздник

Лукашенко не посетил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не посетил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики. Трансляцию мероприятия вёл телеканал "СБ ТВ".

Глава белорусского государства поздравил сограждан с праздником заочно. Его речь опубликована на сайте президента республики. По словам Лукашенко, в гимне, гербе и флаге страны отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа, связываются воедино прошлое, настоящее и будущее Белоруссии. На церемонии эти слова зачитывал премьер-министр страны Роман Головченко.

Лукашенко ввёл безвизовый въезд для участников II Игр стран СНГ

Лукашенко ввёл безвизовый въезд для участников II Игр стран СНГ

После празднований 9 Мая в Москве и Минске Лукашенко не появлялся на публичных мероприятиях. А будучи в Москве, он не присутствовал на неформальном завтраке в Кремле. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что президента Белоруссии не было, поскольку он спешил на мероприятия в честь Дня Победы в Минске.

Обложка ©

ТАСС / Посольство РФ в Белоруссии / Денис Мосюков

Светлана Оперук
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров