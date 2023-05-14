Лукашенко на фоне слухов о болезни не появился на публике в праздник

Глава белорусского государства поздравил сограждан с праздником заочно. Его речь опубликована на сайте президента республики. По словам Лукашенко, в гимне, гербе и флаге страны отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа, связываются воедино прошлое, настоящее и будущее Белоруссии. На церемонии эти слова зачитывал премьер-министр страны Роман Головченко.

После празднований 9 Мая в Москве и Минске Лукашенко не появлялся на публичных мероприятиях. А будучи в Москве, он не присутствовал на неформальном завтраке в Кремле. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что президента Белоруссии не было, поскольку он спешил на мероприятия в честь Дня Победы в Минске.