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13 мая, 14:52

Лукашенко ввёл безвизовый въезд для участников II Игр стран СНГ

В Белоруссии устанавливают безвизовый въезд, а также ряд льгот для участников и волонтёров II Игр стран СНГ. Данная мера предусмотрена в указе, который подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА. Игры пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах по 20 видам спорта.

Уточняется, что участникам и волонтёрам Игр будет полагаться безвизовый въезд на территорию страны, они также будут освобождены от необходимости регистрации в Белоруссии.

Кроме того, предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте, а также освобождение от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и иного обеспечения.

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II Игры стран СНГ пройдут в Белоруссии с 5 по 13 августа. Их примут 11 городов республики. Состязания будут проводиться по 20 видам спорта.

Ранее Лайф писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества (ВТС) между государствами до 2025 года.

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Илья Суриков
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