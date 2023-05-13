Лукашенко ввёл безвизовый въезд для участников II Игр стран СНГ

В Белоруссии устанавливают безвизовый въезд, а также ряд льгот для участников и волонтёров II Игр стран СНГ. Данная мера предусмотрена в указе, который подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА. Игры пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах по 20 видам спорта.

Уточняется, что участникам и волонтёрам Игр будет полагаться безвизовый въезд на территорию страны, они также будут освобождены от необходимости регистрации в Белоруссии.

Кроме того, предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте, а также освобождение от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и иного обеспечения.

II Игры стран СНГ пройдут в Белоруссии с 5 по 13 августа. Их примут 11 городов республики. Состязания будут проводиться по 20 видам спорта.