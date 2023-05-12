Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества (ВТС) между государствами до 2025 года.

В законе сказано, что соглашение было подписано в Минске 23 сентября 2022 года.

Ранее Лайф рассказывал, что Белоруссия установила контроль на границе с РФ в рамках соглашения о визах. В соответствии с соглашением о взаимном признании виз граждане третьих стран имеют право свободно въезжать, выезжать и пребывать в стране по российской визе и, наоборот, в России — по действующей белорусской визе.