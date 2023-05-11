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10 мая, 21:53

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с ОЯТ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), предусматривающего его переработку в РФ. Документ опубликован на Национальном портале правовой информации.

"Совету министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для реализации положений соглашения", — говорится в документе.

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Ранее Лайф писал, что после возвращения из Москвы Лукашенко вместе со своими сыновьями Дмитрием и Николаем возложил венок и цветы к монументу Победы в Минске. Мероприятие состоялось в рамках акции "Беларусь помнит", приуроченной к празднованию очередной годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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