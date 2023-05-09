Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 16:42

Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу Победы в Минске

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/pul_1/8887" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пул Первого"</a></p>

Обложка © t.me / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после визита на Парад Победы в Москве вернулся в Минск, где вместе со своими сыновьями Дмитрием и Николаем возложил венок и цветы к монументу Победы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко у монумента Победы в Минске. Видео © t.me / "Пул Первого"

Мероприятие состоялось в рамках акции "Беларусь помнит", приуроченной к празднованию очередной годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. В акции принимали участие высшее руководство страны, сотрудники госорганов, ветераны, силовики, представители дипведомств, духовенства, политических партий.

Сотни жителей Минска собрались на площади с государственными флагами Белоруссии, многие держали в руках портреты героев ВОВ и фронтовиков.

КГБ Белоруссии предотвратил теракты в преддверии 9 Мая

КГБ Белоруссии предотвратил теракты в преддверии 9 Мая

Также дипломаты России и стран СНГ сегодня традиционно возложили цветы к памятнику Воину-Освободителю в Вене. При этом во время церемонии полиция выставила ограждения, пропуская к памятнику лишь делегацию РФ и стран СНГ.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров