Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после визита на Парад Победы в Москве вернулся в Минск, где вместе со своими сыновьями Дмитрием и Николаем возложил венок и цветы к монументу Победы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко у монумента Победы в Минске. Видео © t.me / "Пул Первого"

Мероприятие состоялось в рамках акции "Беларусь помнит", приуроченной к празднованию очередной годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. В акции принимали участие высшее руководство страны, сотрудники госорганов, ветераны, силовики, представители дипведомств, духовенства, политических партий.

Сотни жителей Минска собрались на площади с государственными флагами Белоруссии, многие держали в руках портреты героев ВОВ и фронтовиков.