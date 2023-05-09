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9 мая, 15:56

КГБ Белоруссии предотвратил теракты в преддверии 9 Мая

В Белоруссии задержаны лица, готовившие террористические акты в преддверии 9 Мая. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности страны Иван Тертель. Президент Александр Лукашенко уже в курсе ситуации, завтра, 10 мая, будет обнародована дополнительная информация.

"Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определённое количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят [иностранные] спецслужбы", сказал он.

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Ранее Иван Тертель заявил, что Минску известно о лагерях подготовки боевиков на территориях Польши, Латвии, Литвы, Чехии и Украины. Он отметил, что в скором времени ведомство ожидает активизацию террористической деятельности в стране.

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Матвей Константинов
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