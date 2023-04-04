КГБ Белоруссии нашёл лагеря подготовки боевиков в пяти соседних странах
Глава КГБ Белоруссии рассказал о лагерях подготовки боевиков в Польше, Чехии и Прибалтике
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. Фото © ТАСС / Рамиль Насибулин / БелТА
Комитет государственной безопасности Белоруссии фиксирует лагеря подготовки боевиков в Польше, Латвии, Литве, Чехии и на Украине. Председатель КГБ Иван Тертель заявил, что весной ожидается серьёзная эскалация в регионе и активизация террористической деятельности в стране.
"Мы констатируем, что на территории Польши, Украины, Литвы, Латвии, Чехии существуют лагеря по подготовке боевиков. Мы знаем конкретно вербовочные пункты, знаем, кто этим занимается", — подчеркнул Тертель на встрече с президентом республики Александром Лукашенко и директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.
Глава КГБ добавил, что в Минске знают лагеря боевиков, имена инструкторов, кто и на каких этапах проходит подготовку. По словам Тертеля, эти силы планируют активизировать террористическую деятельность в Белоруссии.
Ранее в Белоруссии показали видео ликвидации иностранного террориста в Гродно. Злоумышленник готовил взрыв и закупил материалы для сбора СВУ. Он следил за зданиями КГБ, милиции, крупными предприятиями, стратегически важными объектами и даже домами руководителей силового блока и чиновников.