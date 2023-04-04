КГБ Белоруссии нашёл лагеря подготовки боевиков в пяти соседних странах

Комитет государственной безопасности Белоруссии фиксирует лагеря подготовки боевиков в Польше, Латвии, Литве, Чехии и на Украине. Председатель КГБ Иван Тертель заявил, что весной ожидается серьёзная эскалация в регионе и активизация террористической деятельности в стране.

"Мы констатируем, что на территории Польши, Украины, Литвы, Латвии, Чехии существуют лагеря по подготовке боевиков. Мы знаем конкретно вербовочные пункты, знаем, кто этим занимается", — подчеркнул Тертель на встрече с президентом республики Александром Лукашенко и директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Глава КГБ добавил, что в Минске знают лагеря боевиков, имена инструкторов, кто и на каких этапах проходит подготовку. По словам Тертеля, эти силы планируют активизировать террористическую деятельность в Белоруссии.