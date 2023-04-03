В Белоруссии могут казнить фигурантов дела о диверсии против российского "летающего радара"

Фигурантам уголовного дела о теракте в отношении российского военного самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском может грозить высшая мера наказания — смертная казнь. Об этом сообщил заместитель начальника Следственного управления Комитета госбезопасности Белоруссии Константин Бычек.

По его словам, все участники организованной группы, независимо от их роли в совершённом преступлении, признаются исполнителями в соответствии с частью 9 статьи 16 УК Республики Беларусь. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 289 — "Акт терроризма, совершённый организованной группой".