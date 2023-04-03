В Белоруссии могут казнить фигурантов дела о диверсии против российского "летающего радара"
КГБ Белоруссии: Фигурантам дела о диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском грозит смертная казнь
Фигурантам уголовного дела о теракте в отношении российского военного самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском может грозить высшая мера наказания — смертная казнь. Об этом сообщил заместитель начальника Следственного управления Комитета госбезопасности Белоруссии Константин Бычек.
По его словам, все участники организованной группы, независимо от их роли в совершённом преступлении, признаются исполнителями в соответствии с частью 9 статьи 16 УК Республики Беларусь. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 289 — "Акт терроризма, совершённый организованной группой".
Замглавы СУ КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что обвиняемым по делу о теракте на аэродроме Мачулищи грозит смертная казнь. Видео © ОНТ
"Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до смертной казни", — заявил Бычек в эфире телеканала ОНТ.
О попытке диверсии на аэродроме Мачулищи стало известно в конце февраля. Лукашенко заявил, что к инциденту причастны украинские спецслужбы, а исполнителем был завербованный Киевом айтишник Николай Швец. По словам белорусского президента, такая диверсия не могла быть проведена без ведома президента Украины Владимира Зеленского. Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России, известный как "летающий радар", в результате атаки не получил серьёзных повреждений.
ТАСС / Валерий Шарифулин