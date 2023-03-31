Лукашенко заявил о задержании 30 человек по делу о диверсии на аэродроме под Минском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании 30 человек по делу о диверсии против российского самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом глава государства сообщил, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

"Это была блестящая операция. Она будет в учебниках. Мы быстро отыскали этого диверсанта и всех, кто этому помогал. Сегодня в застенках 30 мерзавцев", — сказал белорусский лидер.