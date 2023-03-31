Лукашенко заявил о задержании 30 человек по делу о диверсии на аэродроме под Минском
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании 30 человек по делу о диверсии против российского самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом глава государства сообщил, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
"Это была блестящая операция. Она будет в учебниках. Мы быстро отыскали этого диверсанта и всех, кто этому помогал. Сегодня в застенках 30 мерзавцев", — сказал белорусский лидер.
О попытке диверсии на аэродроме Мачулищи стало известно ещё в конце февраля. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что к инциденту причастны украинские спецслужбы, а исполнителем был завербованный Киевом айтишник. Он уточнил, что всего по делу задержано более 20 человек. При этом Лукашенко заявил, что такая диверсия не могла быть проведена без ведома лидера Незалежной Владимира Зеленского. Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России не получил в результате атаки серьёзных повреждений.
ТАСС / БелТА / Максим Гучек