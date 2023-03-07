Лукашенко назвал звеньями одной цепи теракт в Брянской области и диверсию на аэродроме под Минском
Попытка диверсии в отношении российского самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском и произошедший 2 марта теракт в Брянской области были звеньями одной цепи. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Всё было рассчитано на средства массовой информации. И всё было увязано как звенья одной цепи: у нас теракт в Мачулищах и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины — около 40, может, больше мерзавцев — зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребёнка", — цитирует Лукашенко БелТА.
По словам белорусского президента, в Киеве пошли на это, чтобы показать Западу, на что они ещё способны, и получить финансирование.
Ранее в ряде белорусских СМИ появились сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи под Минском якобы был повреждён самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Однако позже Минобороны республики и белорусское телевидение показали кадры с исправным "летающим радаром". Сегодня, 7 марта, Александр Лукашенко заявил о задержании агента украинских спецслужб, который причастен к попытке диверсии в отношении самолёта, — это завербованный Киевом айтишник. Всего же по делу задержано более 20 человек.
Утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц и вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов погибли двое мужчин.
ТАСС / Гавриил Григоров / POOL