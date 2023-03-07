Лукашенко назвал звеньями одной цепи теракт в Брянской области и диверсию на аэродроме под Минском

Попытка диверсии в отношении российского самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском и произошедший 2 марта теракт в Брянской области были звеньями одной цепи. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Всё было рассчитано на средства массовой информации. И всё было увязано как звенья одной цепи: у нас теракт в Мачулищах и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины — около 40, может, больше мерзавцев — зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребёнка", — цитирует Лукашенко БелТА.