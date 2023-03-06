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6 марта, 10:00

Песков — о теракте в Брянской области: Важно, из чьих рук выпущена пуля, а не её происхождение

В деле об атаке диверсантов на Брянскую область гораздо важнее, кто стрелял, а не происхождение оружия. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что из груди раненого при теракте мальчика Фёдора медики извлекли пулю образца НАТО.

"Здесь не столько важно [происхождение боеприпаса], важно, из чьих рук выпущена эта пуля. Вот что важно. Это не что иное, как теракт", — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что украинская армия использует различные боеприпасы, включая и натовские. Это, по словам Пескова, говорит о растущей вовлечённости стран НАТО в данный конфликт.

Лайф писал, что утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов погибли двое мужчин.

Антонов заявил об ответственности США за теракт под Брянском

Антонов заявил об ответственности США за теракт под Брянском

Ответственность за атаку взял на себя Русский добровольческий корпус, входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а вечером того же дня ДРГ была выдавлена с территории РФ.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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