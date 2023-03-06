Песков — о теракте в Брянской области: Важно, из чьих рук выпущена пуля, а не её происхождение
В деле об атаке диверсантов на Брянскую область гораздо важнее, кто стрелял, а не происхождение оружия. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что из груди раненого при теракте мальчика Фёдора медики извлекли пулю образца НАТО.
"Здесь не столько важно [происхождение боеприпаса], важно, из чьих рук выпущена эта пуля. Вот что важно. Это не что иное, как теракт", — сказал Песков.
Официальный представитель Кремля напомнил, что украинская армия использует различные боеприпасы, включая и натовские. Это, по словам Пескова, говорит о растущей вовлечённости стран НАТО в данный конфликт.
Лайф писал, что утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов погибли двое мужчин.
Ответственность за атаку взял на себя Русский добровольческий корпус, входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а вечером того же дня ДРГ была выдавлена с территории РФ.