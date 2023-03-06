В деле об атаке диверсантов на Брянскую область гораздо важнее, кто стрелял, а не происхождение оружия. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что из груди раненого при теракте мальчика Фёдора медики извлекли пулю образца НАТО.

"Здесь не столько важно [происхождение боеприпаса], важно, из чьих рук выпущена эта пуля. Вот что важно. Это не что иное, как теракт", — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что украинская армия использует различные боеприпасы, включая и натовские. Это, по словам Пескова, говорит о растущей вовлечённости стран НАТО в данный конфликт.