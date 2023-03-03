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3 марта, 20:20

Антонов заявил об ответственности США за теракт под Брянском

За спинами тех, кто стрелял в простых граждан в Брянской области, стоит Вашингтон. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя выдачу Штатами нового пакета военной помощи Украине.


"Вдохновлённые поддержкой Соединённых Штатов идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, значит, несёт ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже на руках США", — сказано в тексте комментария, распространённого российским посольством в США.

Антонов также подчеркнул, что украинский режим настолько чаще будет использовать террористическую тактику, насколько Штаты будут ему помогать. В этом случае Киев всё чаще будет целиться из натовского оружия в женщин, детей и стариков, отметил Антонов и подчеркнул, что Россия и далее будет жесточайшим образом пресекать все попытки нападения на мирных граждан страны.

Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Киеву

Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Киеву

Напомним, США вновь, уже 33-й раз подряд, собрали пакет военной помощи Украине. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, на этот раз содействие Киеву обошлось в 400 миллионов долларов.

Как рассказывал Лайф, утром 2 марта на территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. В результате атаки двое мужчин погибли. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Вечером того же дня ДРГ была выдавлена с территории РФ.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылёв

Анатолий Симоненко
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