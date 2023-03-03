Антонов заявил об ответственности США за теракт под Брянском
За спинами тех, кто стрелял в простых граждан в Брянской области, стоит Вашингтон. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя выдачу Штатами нового пакета военной помощи Украине.
"Вдохновлённые поддержкой Соединённых Штатов идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, значит, несёт ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже на руках США", — сказано в тексте комментария, распространённого российским посольством в США.
Антонов также подчеркнул, что украинский режим настолько чаще будет использовать террористическую тактику, насколько Штаты будут ему помогать. В этом случае Киев всё чаще будет целиться из натовского оружия в женщин, детей и стариков, отметил Антонов и подчеркнул, что Россия и далее будет жесточайшим образом пресекать все попытки нападения на мирных граждан страны.
Напомним, США вновь, уже 33-й раз подряд, собрали пакет военной помощи Украине. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, на этот раз содействие Киеву обошлось в 400 миллионов долларов.
Как рассказывал Лайф, утром 2 марта на территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. В результате атаки двое мужчин погибли. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Вечером того же дня ДРГ была выдавлена с территории РФ.
ТАСС / Сергей Бобылёв