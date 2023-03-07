Минск обнаружил "польский след" в подготовке атаки на аэродроме Мачулищи

В подготовке диверсии против российского самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском была задействована агентура спецслужб Польши в лице представителей белорусской оппозиции. Такие данные обнародовал вечером во вторник Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии.

В республике возбуждено уголовное дело по статье "Акт терроризма", задержаны более 20 лиц, в том числе непосредственный исполнитель — агент украинской спецслужбы, сообщили в ведомстве. Задержанный активно сотрудничает со следствием и даёт признательные показания.

"Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры спецслужб Республики Польша из числа так называемых беглых белорусов — приверженцев насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года", — сообщил журналистам замначальника Следственного управления КГБ республики Константин Бычек.