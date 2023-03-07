Минск обнаружил "польский след" в подготовке атаки на аэродроме Мачулищи
Представитель КГБ Белоруссии Бычек: В подготовке диверсии против самолёта А-50 участвовали спецслужбы Польши
В подготовке диверсии против российского самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском была задействована агентура спецслужб Польши в лице представителей белорусской оппозиции. Такие данные обнародовал вечером во вторник Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии.
В республике возбуждено уголовное дело по статье "Акт терроризма", задержаны более 20 лиц, в том числе непосредственный исполнитель — агент украинской спецслужбы, сообщили в ведомстве. Задержанный активно сотрудничает со следствием и даёт признательные показания.
"Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры спецслужб Республики Польша из числа так называемых беглых белорусов — приверженцев насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года", — сообщил журналистам замначальника Следственного управления КГБ республики Константин Бычек.
Представитель ведомства отметил, что сейчас белорусские спецслужбы совместно с другими заинтересованными государственными органами проводят масштабные мероприятия, направленные "на отработку лиц из деструктивной среды на предмет причастности их к противоправной деятельности".
О попытке диверсии на аэродроме Мачулищи стало известно ещё в конце февраля. Сегодня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что к инциденту причастны украинские спецслужбы, а исполнителем был завербованный Киевом айтишник. При этом Лукашенко заявил, что такая диверсия не могла быть проведена без ведома Владимира Зеленского. Сам самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России не получил в результате атаки серьёзных повреждений.
Telegram / МО Республики Беларусь