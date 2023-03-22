"Дверь сломали, штурм": Опубликовано видео ликвидации террориста в Гродно

В Белоруссии опубликовали видео с подробностями операции по ликвидации иностранного террориста в Гродно, действовавшего по указке западных кураторов. Об очередной попытке подорвать обстановку в стране белорусским спецслужбам стало известно в феврале этого года.

"В ходе проведения КГБ мероприятий по противодействию терроризму получена информация о намерении находящихся под контролем иностранных спецслужб белорусских политэмигрантских центров забросить на территорию Беларуси лицо для совершения преступлений террористического характера", — цитирует ОНТ слова замначальника СУ КГБ Белоруссии Константина Бычека.

В КГБ, как отмечается в материале, оперативно организовали "сопровождение" иностранца. Экстремист применял элементы маскировки: грим, декоративные очки, одежду, изменяющую пропорции тела. Очевидцы тем не менее отмечают неказистость перевоплощений "ряженого". Он следил за зданиями КГБ, милиции, за крупными предприятиями, стратегически важными объектами и даже домами руководителей силового блока и чиновников. Для подготовки теракта он начал закупаться в середине марта — материалы для взрывного устройства свидетельствуют о масштабной цели поражения, рассчитанной на максимальное количество жертв.

При задержании он забаррикадировал дверь в квартире, где находился. Сейчас ведётся следствие, опрашиваются контактировавшие с ним граждане. Пятеро из четырнадцати человек, включая владельцев квартиры, которую сдали преступнику, находятся в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Следователи выясняют, как преступник попал в Белоруссию, устанавливают его личность и тех, кто за этим стоит.