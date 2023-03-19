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19 марта, 13:47

Сотрудники КГБ Белоруссии ликвидировали в Гродно иностранца, готовившего теракт

В городе Гродно ликвидирован иностранец, который готовил теракт на территории Белоруссии. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Комитет госбезопасности страны.

"В ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на улице Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л.", — отмечается в сообщении.

При задержании он оказал сопротивление, подрывая боевые гранаты и используя автомат. В результате никто из гражданских лиц и представителей силовых структур не пострадал. Сейчас проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

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dixinews.ru

Артур Белкин
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