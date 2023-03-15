На сотрудницу спецслужб США напали с холодным оружием в Великобритании

В городе Челтнем на западе Англии напали с холодным оружием на сотрудницу одной из спецслужб США. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники. Имя женщины не разглашается. Лишь уточняется, что её прикомандировали к секретной станции прослушивания в Центре британской правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ).

Штаб-квартира этого центра находится в Челтнеме. Там, на парковке спорткомплекса, примерно в 5 км от офиса GCHQ, на сотрудницу и было совершено нападение. Неизвестный, как пишет издание, атаковал её в машине, но женщинек удалось вырваться и позвать на помощь. Ей понадобилась медицинская помощь, медики оценивают её состояние как стабильное. Задержан 29-летний мужчина. Ему изначально вменили попытку убийства, а позже стали инкриминировать совершение теракта, подготовку и подстрекательство к нему.

Чем именно занимается женщина не указано, но подчёркивается, что GCHQ тесно работает с Агентством национальной безопасности США. Несколько дней назад квартиру задержанного обыскали, о результатах не сообщается. При этом указывается на возможное знакомство злоумышленника и пострадавшей, так как они в машине перед инцидентом разговаривали на повышенных тонах. По словам источника издания, "мужчину азиатского происхождения" полиция настигла на месте инцидента.