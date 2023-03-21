Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 08:26

Лукашенко: Спецслужбы Белоруссии изъяли арсенал оружия, предназначавшийся для терактов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время операции по ликвидации иностранного гражданина в Гродно спецслужбы республики изъяли арсенал вооружения, который предназначался для совершения терактов. Об этом сообщает БелТА.

"Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов. За что молодцы наши ребята: при такой острой ситуации, когда шло сражение в ограниченном пространстве и когда со стороны террористов применялись гранаты и стрелковое оружие (автоматическое), не погиб ни один военнослужащий группы "А", которые осуществляли захват этого деятеля", — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также сообщил, что спецслужбы задокументировали все планы ликвидированного по совершению терактов на территории страны, и призвал проинформировать общественность о результатах проведённой операции.

На сотрудницу спецслужб США напали с холодным оружием в Великобритании

На сотрудницу спецслужб США напали с холодным оружием в Великобритании

Ранее Лайф сообщал, что в белорусском городе Гродно местные правоохранители ликвидировали иностранного гражданина, который планировал совершить теракт на территории республики. При задержании он оказал сопротивление, подрывая боевые гранаты и используя автомат.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Белкин
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров